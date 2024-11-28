Orhan Şen yanıtladı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerindeki ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da tam olarak kar yağışının ne zaman olacağı da merak edilmeye başlandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftasını işaret etti.

Orhan Şen, açıklamasında, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında" dedi.

Şen, şöyle devam etti: "Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım."