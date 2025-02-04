Orhan Sümer Kimdir? CHP Milletvekili Orhan Sümer'in kariyeri ve siyasi hayatı

Orhan Sümer kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Orhan Sümer'in kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Orhan Sümer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Orhan Sümer'in kariyeri ve siyasi hayatı!

ORHAN SÜMER KİMDİR?

2 Mart 1963’te Adana’da doğan Orhan Sümer, ticaret ve siyaset alanında önemli bir kariyere sahiptir. Babası Hasan, annesi Saadet’tir. Eğitim hayatına Kiremithane İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu’nda başladıktan sonra, Karşıyaka Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş hayatına atılan Sümer, akaryakıt istasyonu işletmeciliği, petrol ürünleri ticareti ve inşaat taahhüt işleriyle ilgilendi.

ORHAN SÜMER'İN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Sümer, 1987 yılında CHP Yüreğir İlçe Yönetim Kurulu’nda görev alarak en genç yönetici unvanını kazandı. 1997 yılında Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve 2001’de CHP Adana İl Başkanı olarak seçildi. 2004’te devrettiği il başkanlığı görevine 2011’de yeniden getirildi. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin uzun süredir yönetimde olmadığı Seyhan ve Karataş ilçe belediyelerinin kazanılmasında rol oynadı. Aynı zamanda, 1997’den itibaren sekiz dönem boyunca CHP Kurultay Delegesi olarak görev yaptı.

27. Dönemde ilk kez Adana Milletvekili seçilen Orhan Sümer, CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği görevini almıştır ve 28. Dönem'de Adana'dan tekrar Milletvekili seçilmiştir.

Orhan Sümer evli ve iki çocuk babasıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Adana Ticaret Odası, Adana Atlı Spor Kulübü ve Adana Demirspor Kulübü üyesidir.