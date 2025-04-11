Orhan Veli’nin 111’inci yaşı için Metrohan’da buluşma

İrem İLYAS

İBB Kültür “Orhan Veli 111 Yaşında, Her Nisan Bir Yaş Daha Genç” başlıklı özel buluşmayı 13 Nisan saat 13.00-17.30 arasında Metrohan’da gerçekleştiriyor. 4 oturumluk buluşmada Haluk Oral, Osmantan Erkır, Sevengül Sönmez, Nazım Alpman, Başar Başarır, Şeref Özsoy ve Sunay Akın, gazeteci-yazar Seray Şahinler’in koordinatörlüğünde, ilk şiirlerinden ailesine, hayatının dönüm noktalarından fikir insanlığına Orhan Veli’yi ele alacaklar.

Ayrıca Orhan Veli’nin edebi kişiliği, Garip akımı, Garipçiler, şiir ve tiyatro çevirileri gibi edebi üretimlerinin yanı sıra Oktay Rifat ve Melih Cevdet’in Garip çizgisindeki yeri de konuşulacak. İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Hümay Güldağ ise Orhan Veli’nin sevilen şiirlerinden hazırlanan özel dinletiye imza atacak.