Orhan Veli’nin doğduğu ev satışa çıkarıldı

Türk şiirinin en önemli akımlarından Garip’in kurucularından Orhan Veli Kanık’ın Beykoz’da doğduğu ev satılığa çıkarıldı.

İstanbul Beykoz Yalı Mahallesi, İshak Ağa Caddesi’nde bulunan üç katlı ahşap köşkün satılığa çıkarıldığı haberini gazeteci Adil Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tarihi yapının kapısına “Satılık” tabelasının asıldığını duyuran Bali, daha önce çektiği fotoğrafı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Orhan Veli’nin doğduğu ev satılıyor. Beykoz’da, 13 Nisan 1914 sabahına tanıklık eden o ahşap köşkün kapısında bugün mahcup bir tabela var: Satılık. Satılan bir ev mi, yoksa İstanbul’un hafızası mı? Bu yapı yalnızca bir mülk değil; şiirin, çocukluğun ve bir şehrin hatırasıdır.."

BEDELİ 80 MİLYON TL

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın aktardığına göre, sahiplerinin bakım ve tadilat masraflarını karşılamakta zorlandığı bina 80 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

KAMUOYUNDA SATIŞA TEPKİ

Öte yandan Bali’nin paylaşımlarıyla evin satışa çıkarıldığının kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, söz konusu yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da ilgili belediyelerin girişimiyle kamulaştırılarak müzeye dönüştürülmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.