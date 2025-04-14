Orhaneli Termik zehir saçıyor

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa’daki Orhaneli Termik Santralı’nın zehir saçmaya devam ettiğini söyledi. 1992’de kurulan ve 2014’te Çelikler İnşaat ve Sanayi AŞ’ye satılarak özelleştirilen santrala ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Pala, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bursa Valiliği'ne seslendi.

Pala, ''Orhaneli termik santralı zehir saçmaya devam ediyor. Bakanlık soru önergelerimize yanıt veremiyor. Santralın havayı ve çevreyi kirletmesine neden göz yumuluyor? Temiz hava solumak haktır'' dedi.

2012'de Pala'nın da içinde bulunduğu bir grup bilim insanının yaptığı araştırma santral çevresinde yaşayanların sağlıklarının olumsuz etkilendiği, solunum işlevlerinin azaldığı ortaya koymuştu. Yurttaşlar da santralın baca filtrelerinin yılın çoğu günü çalıştırılmadığını ve havaya zehirli atık salındığını belirterek tepki göstermişti.