Orhanlı Vadisi geçit vermedi

İzmir’in Seferihisar–Menderes hattında yer alan Orhanlı Vadisi, planlanan enerji projeleri nedeniyle yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Vadide yapılması planlanan 22 jeotermal sondaj kuyusu ile jeotermal enerji santralı (JES), güneş enerji santralı (GES) ve rüzgâr enerji santralı (RES) projelerine karşı açılan dava kapsamında istenen bilirkişi ek raporu, İzmir 5. İdare Mahkemesi’ne sunuldu. Raporda yer alan bilimsel tespitlerin tamamı, projelerin iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim AŞ’nin yapmak istediği projeye karşı bölge halkı dava açtı. Vadide planlanan enerji projelerine ilişkin dava daha önce Danıştay tarafından “eksik inceleme” gerekçesiyle bozuldu. Bu kararın ardından mahkeme, kapsamlı bir bilirkişi ek raporu talep etti.

Hazırlanan raporda, çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinde hayvan türlerinin popülasyon yoğunluklarının belirlenmediği, kış ve üreme dönemlerine ilişkin gözlemlerin yapılmadığı, omurgasızlar ve arılarla ilgili bilimsel bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi. Ayrıca bölgede yaşayan Anadolu Kaya Kertenkelesi için sunulan “koruma” önlemlerinin bilimsel karşılığının olmadığı vurgulandı.

EKOLOJİK KORİDOR

Bilirkişi heyeti, Orhanlı Vadisi’nin Gediz Deltası, İzmir Kuş Cenneti ile Küçük ve Büyük Menderes deltaları arasında kalan kritik bir ekolojik koridor olduğunu tespit etti. Raporda, bölgenin kuş göç yolları, sulak alanlar, ormanlık alanlar ve akarsu sistemleriyle bütünlüklü bir doğal yaşam alanı sunduğu ifade edildi.

Raporda, proje kapsamında sunulan çevresel koruma önlemlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir olmadığı, “ekolojik yapı gözetilecektir” gibi ifadelerin bilimsel bir koruma anlamı taşımadığı belirtildi. Bu nedenle projenin çevre, bitkiler ve hayvanlar üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler yaratacağı görüşü dile getirildi.

SAVUNACAĞIZ

Orhanlı Doğa Kültürü Derneği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Orhanlı Vadisi’nde 6 yıldır büyük bir inançla yürüttüğümüz mücadelede, jeotermal projelerine karşı açtığımız 6’ncı davayı da kazanmıştık. Vadimize yapılması planlanan 22 jeotermal sondaj kuyusu ile JES, GES ve RES projeleri mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Projenin ikinci davası Danıştay tarafından eksik inceleme gerekçesiyle bozulmuştu. Kararın ardından İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından talep edilen bilirkişi ek raporu elimize ulaştı ve bilim insanlarının görüşleri tamamen lehimize oldu. Bu güçlü rapor ışığında İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin vereceği nihai kararı bekliyoruz. Vadimizdeki tüm canlıların yaşam hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Orhanlı Vadisi’nde yapılması planlanan jeotermal, rüzgâr ve güneş enerji projeleri daha önce yargıya taşınmış, proje Danıştay tarafından eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Bu kararın ardından şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2009/7 sayılı genelgesine dayanarak projeyi yeniden gündeme getirdi. Söz konusu genelge, bakanlığın kendi kurumlarına gönderdiği bir uygulama talimatı niteliği taşıyor.

Yenilenen başvuru sürecinde şirket tarafından Hazine’ye ait alanda enerji santralı kurulması planlandı. Proje kapsamında yaklaşık 490 milyon TL yatırım bedeliyle JES, RES ve GES kurulmasının hedeflendiği belirtildi. Proje alanının ise orman ve doğal yapısı korunacak alan sınırları içinde yer aldığı kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye “ÇED Olumlu” kararı verildi. Bu karara karşı bölge halkı ve çeşitli kurumlar tarafından dava açıldı. Davacılar arasında İZSU, Doğa Derneği, Orhanlı Doğa Kültürü Derneği, Orhanlı Köyü Doğa Gençlik ve Spor Kulübü, Seferihisar Kavakdere Köyü Sulama Kooperatifi ile çok sayıda Orhanlı köylüsü yer aldı.