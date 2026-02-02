Orion takım yıldızları şubat boyunca gözlemlenebilecek

Gece gökyüzünde en kolay tanınan takımyıldızlarından biri olan Orion, şubat ayında Kuzey Yarımküre’de gözlem için elverişli bir konumda yer alacak.

Dünya’nın ekvatorunun gökyüzüne yansıması olan gök ekvatorunu kesen Orion, bu özelliği sayesinde Güney Yarımküre’den de rahatlıkla görülebiliyor.

ÜÇ YILDIZ DÜZ BİR ÇİZGİ HALİNDE

Orion’u tanımak oldukça kolay. Takımyıldızın en belirgin özelliği, Orion’un Kuşağı’nı oluşturan üç yıldızın Alnitak, Alnilam ve Mintaka düz bir çizgi halinde sıralanması.

Bu üçlü, aşağı doğru bakıldığında gece göğünün en parlak yıldızı olan Sirius’u, yukarı doğru takip edildiğinde ise Boğa takımyıldızındaki kırmızı dev yıldız Aldebaran’ı işaret eden doğal birer kılavuz görevi görüyor.

Orion’un omuzlarını ve ayaklarını ise iki parlak yıldız belirginleştiriyor. Figürün sol üstünde yer alan Betelgeuse, kırmızı bir süperdev yıldızken sağ alt köşedeki Rigel, mavi-beyaz renkte bir süperdev ve takımyıldızın en parlak yıldızı konumunda.

Bellatrix ve Saiph ise bu ana gövdeyi tamamlayarak Orion’un karakteristik dikdörtgen şeklini oluşturuyor.