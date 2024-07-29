Orkestra her semtte

İBB Orkestraları, ücretsiz konserlerle İstanbulluları müzikle buluşturuyor. Ozan Bircan, “Kültür ve sanata erişimi sınırlı kalmış veya yoksun bırakılmış semtlerimiz ile ilçelerimizi öncelemeye gayret ediyoruz” diyor.

Deniz Burak BAYRAK

“İstanbullular bu yaz, semtlerinde orkestra keyfi yaşıyor, müzikle buluşuyor. Kültür sanatın her noktasında ücretsiz etkinliklerle yurttaşlara temas eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) -özellikle İBB Kültür- müzik alanında da çalışmalar yürütüyor. 35 senedir yaşamımızda olan İBB Orkestraları, artık bünyesindeki 6 toplulukla, ‘Semtimde Orkestra’ konser serisiyle semt semt geziyor. Özellikle sanatsal etkinliklere uzak, birçok sebepten ötürü bunlara ulaşmakta zorlanan veya ekonomik kaygılar ve sıkıntılarla başa çıkmaya çalışıp sanata bütçe ayıramayan yurttaşları müziğin eşsiz tınılarıyla bir araya getiriyorlar. Bu yıl ayrıca 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında da çeşitli mekânlarda konserler düzenleyecekler.

Orkestralar Müdürlüğü; İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Bandosu, İBB Oda Müziği Topluluğu ve İBB Mehteranı’ndan oluşuyor. Eyüpsultan, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Çekmeköy, Beşiktaş başta olmak üzere İstanbul’u karış karış gezen bu oluşumun başındaki isimle, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan’la konuştuk. İBB Orkestraları’nın 1989 yılında Kent Orkestrası Şube Müdürlüğü adıyla kurulduğunu ve Bando ile Kent Orkestrası’ndan oluşan müdürülüğün, 2007 yılından itibaren diğer sanat birimlerinin de eklenmesiyle, 2015’te Orkestralar Şube Müdürlüğü adını aldığını söyleyerek bizi kısa bir tarihsel yolculuğa çıkarıyor Bircan.

Ozan Bircan

İBB Orkestralar Müdürü

KÜLTÜR HAKKI, KENT HAKKI

Semtimde Orkestra serisi oldukça etkili ve anlamlı bir proje. Ozan Bircan kültür politikalarından dem vurarak, “Orkestralar Müdürlüğü yıllardır açık hava konserlerine iştirak etmekte veya düzenlemekte ancak 2019 yılından itibaren gelişen ve bir kültür politikası metni hâline gelen ‘Kültür Hakkı Kent Hakkı’ anlayışının gereği olarak eşitlikçi stratejilerle ve tüm kentimize ulaştırma gayretiyle sürdürdüğümüz konser serimizi son iki sezondur kapsayıcılığına atıfla ‘Semtimde Orkestra’ olarak isimlendirmekteyiz” diyor.

İBB’nin kültür iştirakleri ve birimleri belediyecilikte birlikte çalışma ve dayanışmanın örneklerini Semtimde Orkestra’da da gösteriyorlar. Bircan “Bu programı oluştururken yalnızca müdürlük değil bağlısı bulunduğumuz Kültür Dairesi Başkanlığı stratejisi ve verileri ile hareket ediyor, aynı amaca aynı strateji ile hizmet eden tüm İBB birimleri ile işbirlikleri gerçekleştiriyoruz” derken biz de konser takvimi ve mekânlara bakıyoruz. İBB Miras’ın yenileyip son derece kullanışlı mekânlara dönüştürdüğü ve sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan alanlara evrilen kentin simge yapıları, orkestraların konserlerine de yer açıyor. Artİstanbul Feshane, Müze Gazhane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar bunlardan bazıları. Burada onlarca konser dinliyoruz, dinleyeceğiz. Peki sanatseverlerin ilgisi nasıl? Semtler neye göre belirlendi? Konserlerin oldukça yoğun bir ilgi ve beğeniyle karşılandığını vurgulayan Bircan, “Özellikle günümüze değin kültür ve sanata erişimi sınırlı kalmış veya yoksun bırakılmış semtlerimiz ve ilçelerimizi öncelemeye gayret ediyoruz” diye ekliyor. Bir kamu sanat kurumu olan İBB Orkestralar Şube Müdürlüğü’nün temel görevinin ve sorumluluğunun ücretsiz konserler düzenleyerek İstanbulluları nitelikli müzikle buluşturmak olduğunu belirten Bircan, kentin her köşesinde ‘Halkın Orkestraları’ olmaya devam edeceklerini kaydediyor.

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KONSER AJANDASI

Eylül ve ekim aylarında da sanatseverlerle buluşacak olan ‘Semtimde Orkestra’nın temmuz ayındaki son konser programı şöyle:

• Bugün

19.45 - Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Bandosu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

• Yarın

15.00 - Artİstanbul Feshane / İBB Orkestraları

20.45 - Çekmeköy Doğa Park / İBB THM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

20.45 - Beykoz Çubuklu Silolar / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)