Orkun Kökçü, Beşiktaş'ı taşıyor

Süper Lig’de 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, çıkışını istikrara dönüştürürken bu yükselişte en belirleyici isimlerden biri Orkun Kökçü oldu. Siyah-beyazlıların orta sahadaki lideri, performansıyla yalnızca oyunu değil, takımın ruhunu da yukarı çekti.

Benfica kariyerinin ardından Türkiye’ye dönen ve sezonun ilk haftalarında beklentilerin yarattığı baskıyla mücadele eden 25 yaşındaki milli futbolcu, özellikle son haftalarda bu yükü tamamen üzerinden attı.

İkinci yarının açılışında Kayserispor karşısında El Bilal Touré’nin uzatma dakikalarında attığı golün asistini yapan Orkun, 2-2 sona eren Eyüpspor maçında ise Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydederek çıkışının sinyalini verdi.

Karşılaşma sonrası yaptığı “İlk golümü attım, gerisi gelecek” sözleriyle özgüvenini açıkça ortaya koyan Orkun, bu iddianın altını Konyaspor deplasmanında kalın bir çizgiyle doldurdu.

KONYASPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Konyaspor karşısında sahanın her metrekaresinde hissedilen Orkun Kökçü, Cerny’nin skoru 1-1’e getiren golünün hazırlayıcısı olurken, 77. dakikada attığı golle Beşiktaş’a kritik üç puanı kazandıran isim oldu.

Oyunun temposunu belirleyen, topu yönlendiren ve sorumluluk alan milli oyuncu, maçın doğal lideri olarak öne çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.