Orkun Kökçü: “Beşiktaş kaos içinde değil, sonuçları çözersek her şey değişir”

Beşiktaş’ın milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın kamp sürecini ve sezonun gidişatını değerlendirdi. Kampın yoğun geçtiğini belirten Kökçü, çift idmanlarla çalıştıklarını ve takım içi birlikteliğin güçlü olduğunu vurguladı.

Türkiye’de futbolun yoğun bir baskı ve kaos ortamında oynandığını söyleyen Kökçü, Beşiktaş’ı bu tablonun dışında tuttu:

“Türkiye dışarıdan daha zor görünüyor çünkü kaos var. Avrupa’dan gelen oyuncular ilk başta zorlanıyor. Ama Beşiktaş özelinde konuşursak biz kaos içinde değiliz. Sonuçlar daha iyi olabilir, asıl sorun bu.”

“TÜRKİYE FUTBOLU ZEVKLİ AMA YORUCU”

Hollanda ve Portekiz deneyimlerini de aktaran Kökçü, Türkiye’de futbolun çok daha yüksek baskı altında oynandığını belirtti. “Maç gününe rahat uyanamıyorsun” diyen milli oyuncu, bu ortamın futbolu daha zevkli ama mental olarak daha yıpratıcı hale getirdiğini ifade etti.

Benfica’dan ayrılık sürecine de değinen Kökçü, kararının yalnızca futbol değil yaşam koşullarıyla da ilgili olduğunu söyledi. Portekiz’de yalnız kaldığını dile getiren milli futbolcu, Beşiktaş transferini ise “hayalini kurduğum tercih” olarak tanımladı:

“Kariyer yapayım diye değil, mutlu olacağım yere gelmek istedim. Beşiktaş’ta gerçekten mutluyum.”

GOL BASKISI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ

Bu sezon henüz golle buluşamamasının kendisi için baskı yarattığını kabul eden Kökçü, Türkiye’de futbolun gol ve asist üzerinden okunmasını eleştirdi: “Avrupa’da oyun konuşulur, burada skor. Kötü oynayıp gol atarsan sorun yok. Bu oyuncu üzerinde ciddi baskı yaratıyor.”

Oyun içindeki rolüne net bir tanım getiren Kökçü, kendisini ne 6 ne de 10 numara olarak gördüğünü söyledi: “Ben tam 8 numarayım. Oyunu kuran, atağa çıkan, takımı yönlendiren bir oyuncuyum.”

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın kariyerindeki en zor anlardan biri olduğunu belirten Kökçü, o maçtan sonra içine kapandığını ve desteği ailesinde bulduğunu anlattı. Milli takım dönüşünün kendisine iyi geldiğini de sözlerine ekledi.

SERGEN YALÇIN VURGUSU

Sergen Yalçın’la çalışmaktan memnun olduğunu ifade eden Kökçü, deneyimli teknik adamın netliğine dikkat çekti: “Ne istediği çok belli. Oyuncuyu çok iyi anlıyor. Benden oyunu yönetmemi ve sorumluluk almamı istiyor.”

Kaptanlık görevini büyük bir sorumluluk olarak tanımlayan Kökçü, bu role alışkın olduğunu ve Feyenoord’daki deneyiminin kendisini hazırladığını söyledi.