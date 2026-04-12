Orkun Kökçü durdurulamıyor: Beşiktaş’ta skor yükünü sırtladı

Beşiktaş’ın sezonun ikinci yarısındaki yükselişinde başrolü oynayan Orkun Kökçü, performansını istikrarlı şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Antalya karşısında alınan 4-2’lik galibiyette 1 gol ve 1 asistle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, takımının hücumdaki en önemli silahı konumunda.

EN SKORER İSİM

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 13 maçta doğrudan skor katkısı sağlayan Orkun, 8 gol ve 9 asistlik performansıyla Beşiktaş’ın en skorer ismi oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Kökçü’nün tabelaya etki ettiği bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.

Özellikle ligin ikinci yarısında dikkat çeken bir çıkış yakalayan milli futbolcu, oynadığı 11 maçın 9’unda gol ya da asist katkısı verdi. Orkun Kökçü’nün bu performansı, Beşiktaş’ın üst sıralar yarışındaki iddiasını sürdürmesinde belirleyici rol oynuyor.