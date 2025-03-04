Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica ile Barcelona Şampiyonlar Ligi'nin son 16 maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak takımın belli olacağı maç için geri sayım başladı. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşması öncesi futbolseverler Benfica-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek olan Benfica Barcelona maçı Portekiz ekibin sahasında oynanacak. Peki, Benfica - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

BENFİCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play off maçları kapsamında Benfica - Barcelona maçı 5 Mart 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Estadio da Luz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 Benfica - Barcelona maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BARCELONA - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Barcelona -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Barcelona: Szczesny, Araujo, Cubarsi, Balde, Kounde, Casado, Pedri, Raphinhan, Gavi, Yamal, Robert Lewandowski.

Szczesny, Araujo, Cubarsi, Balde, Kounde, Casado, Pedri, Raphinhan, Gavi, Yamal, Robert Lewandowski. Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis.

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü'nün ve Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona maçında ilk 11'de forma giyerek oynayacağı öne sürülüyor. Geçtiğimiz dönemlerde fazla süre bulamayan Kerem Aktürkoğlu son haftalarda formunu tekrar toplayarak ilk on birde başladığı gözlemleniyor.