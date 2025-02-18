Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica - Monaco rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi play-off ilk rövanş maçında Benfica kendi evinde Monaco ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Benfica - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmasını yapıyor. İlk play off maçında Benfica Monaco'yu deplasmanda 1-0 yenmişti. Maç için geri sayım başlamışken milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü oynayacak mı sorusu gündemde. Peki, Benfica - Monaco rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte detaylar!
Benfica ile Monaco Şampiyonlar Ligi'nin play off rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk play off maçında Benfica Monaco'yu deplasmanda 1-0 yenerek avantajı elinde tutmuştu. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Benfica- Monaco maçı hakkında futbolseverler Benfica- Monaco rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Üst tura çıkmak için mücadele verecek olan Benfica Monaco rövanş maçı Portekiz ekibin sahasında oynanacak. Peki, Benfica - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!
BENFİCA - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi play off maçları kapsamında Benfica - Monaco maçı 18 Şubat 2025 Salı günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
BENFİCA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Estadio da Luz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu Benfica - Monaco rövanş maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MONACO - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER
Monaco -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.
- Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis
KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü'nün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giyeceği öne sürülüyor.