Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica - Monaco rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Benfica ile Monaco Şampiyonlar Ligi'nin play off rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk play off maçında Benfica Monaco'yu deplasmanda 1-0 yenerek avantajı elinde tutmuştu. Maç öncesi ise Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı araştırması hız kazandı. Benfica- Monaco maçı hakkında futbolseverler Benfica- Monaco rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Üst tura çıkmak için mücadele verecek olan Benfica Monaco rövanş maçı Portekiz ekibin sahasında oynanacak. Peki, Benfica - Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

BENFİCA - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play off maçları kapsamında Benfica - Monaco maçı 18 Şubat 2025 Salı günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

BENFİCA - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Estadio da Luz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu Benfica - Monaco rövanş maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

MONACO - BENFİCA MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Monaco -Benfica maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.

Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth. Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis

KEREM AKTÜRKOĞLU, ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Portekiz Benfica'da oynayan milli sporcularımızdan Orkun Kökçü'nün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de forma giyeceği öne sürülüyor.