Orkun Kökçü'nün Maaşı Ne Kadar? Beşiktaş'a Maliyeti ve Transfer Detayları

Beşiktaş sezon başında Orkun Kökçü'yü Benfica’dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladı. Peki Orkun Kökçü'nün maaşı ne kadar? İşte Orkun Kökçü’nün maaşı, sözleşme süresi ve Beşiktaş’a maliyetiyle ilgili tüm ayrıntılar...

KAP AÇIKLAMASI: SATIN ALMA OPSİYONU DEVREDE

Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklamada, Orkun Kökçü’nün 2025-2026 sezonu için Benfica’dan kiralandığı ve bu dönem için Portekiz ekibine herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceği belirtilmiş, ancak sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda transferin kalıcı hale geleceği ifade edilmişti.

KAP’a yapılan bildirimde şu ifadeler yer almıştı:

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Benfica’ya transfer bedeli olarak 25.000.000 euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.”

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN MAAŞI VE ÖDEME PLANI

Beşiktaş, Kökçü’ye her sezon için 5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Anlaşma, 1 yıllık kiralık dönem ve ardından 4 yıllık kalıcı sözleşme süresini kapsıyor. Toplamda 1+4 yıl olacak kontrat kapsamında futbolcunun gelir planı aşağıdaki gibi şekillendi:

Sezon Garanti Ücret (Euro) 2025 / 2026 5.000.000 € 2026 / 2027 5.000.000 € 2027 / 2028 5.000.000 € 2028 / 2029 5.000.000 € 2029 / 2030 5.000.000 €

Böylece toplam maaş maliyeti 25 milyon euroya, transfer bedeliyle birlikte toplam yükümlülük ise 30 milyon euroyu buluyor. Bu anlaşma, Beşiktaş tarihinin en yüksek toplam maliyetli transferlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 doğumlu ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Futbol kariyerine Hollanda’nın Feyenoord altyapısında başlayan milli oyuncu, 2018 yılında A takıma yükseldi. Feyenoord formasıyla 175 maçta 32 gol ve 26 asist üretti. 2023 yazında ise 29,7 milyon euro bedelle Benfica’ya transfer oldu.

Orkun Kökçü Kariyer Performansı

Kulüp Maç Gol Asist Feyenoord 175 32 26 Benfica 98 19 22 Toplam 273 51 48

Türkiye A Milli Takımı formasıyla 41 maça çıkan Kökçü, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Oyun kurucu rolüyle öne çıkan yıldız futbolcu, 8 numara pozisyonunda yaratıcı pasları ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor.

Orkun Kökçü’nün maaşı ne kadar?

Orkun Kökçü, Beşiktaş’ta her sezon için 5 milyon euro garanti ücret alacak. Bu rakam toplamda 25 milyon euroya ulaşacak.

Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a maliyeti ne kadar?

Kiralama bedeli olmamasına rağmen, satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde Beşiktaş’ın toplam maliyeti 30 milyon euroya kadar çıkabilecek.

Sözleşme süresi ne kadar?

Kökçü, Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık + 4 yıllık kalıcı olmak üzere toplam 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Orkun Kökçü hangi pozisyonda oynuyor?

Orkun Kökçü, merkez orta saha (8 numara) pozisyonunda görev yapıyor. Oyun kurma becerisiyle tanınıyor.