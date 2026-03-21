Orkun Kökçü, Premier Lig takımlarının radarında

Beşiktaş’ın sezon başında Benfica’dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

Sezonun ilk bölümünde beklentilerin altında kalan ancak son haftalarda form grafiğini belirgin şekilde artıran milli futbolcu, takımının oyununda daha fazla sorumluluk alarak öne çıktı.

Orta sahadaki etkinliği ve oyuna yön veren performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncunun, Avrupa’dan birçok kulüp tarafından izlenmeye başlandığı ifade ediliyor.

UNITED VE TOTTENHAM TAKİPTE

Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Tottenham’ın bir süredir Orkun Kökçü’yü takip ettiği, son olarak Kasımpaşa karşılaşmasında da oyuncu için tribünde gözlemcilerin bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu maçta sergilediği performansın olumlu rapor aldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

İtalya’dan Inter’in de milli futbolcuyu izleyen kulüpler arasında olduğu ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Inter’in, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Orkun’u seçenekler arasında tuttuğu kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin ise oyuncu konusunda net bir tutum sergilediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, yüksek bir bonservis bedeli oluşmadığı sürece Orkun Kökçü’nün transferine onay vermeyi düşünmediği ifade ediliyor. Kulübün, 25 yaşındaki futbolcu için 50 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da iddialar arasında.

Bu sezon şu ana kadar 32 maça çıkan Orkun bu maçlarda 7 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.