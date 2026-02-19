Orkun Kökçü'ye iki teklif birden

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü'nün sürpriz bir talibi çıktı. Siyah-beyazlılar, iki kez resmi teklif aldığı milli futbolcu için kararını verdi.

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, uzun süre eleştiri oklarının hedefinde olsa da son haftalarda gösterdiği performansla parlıyor.

BİR TEKLİF ZENIT'TEN

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ara transfer döneminde 2 ciddi teklif aldığı ortaya çıktı. Fanatik'e göre Zenit, milli futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

BEŞİKTAŞ'TAN 2 TEKLİFE RET

Beşiktaş, Zenit'in Orkun Kökçü'yü ocak ayında transfer etmek için yaptığı teklifi yetersiz bulup reddetti.

Rus devi daha sonra milli futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak adına Beşiktaş'a yaklaşık 30 milyon euroluk ikinci bir teklif sundu ancak siyah-beyazlı yönetim bu öneriyi de geri çevirdi.

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SEZON KARNESİ

25 yaşındaki Orkun Kökçü bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.