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Orlando Magic son saniyelerde kazandı, Lakers’ın serisi bitti

NBA’de Orlando Magic konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı son saniyelerde bulduğu 3’lükle 119-118 yendi.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2024 11:41
  • Giriş: 22.11.2024 11:41
  • Güncelleme: 22.11.2024 11:42
Kaynak: İHA
Orlando Magic son saniyelerde kazandı, Lakers’ın serisi bitti


NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı son saniyelerde Franz Wagner’in attığı 3’lükle 119-118’lik skorla mağlup etti ve 10. galibiyetini kazandı. Orlando’da Franz Wagner 37 sayı, 11 asist, Jalen Suggs 23 sayı, 5 asist ve Moritz Wagner de 19 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Lakers’ta ise Anthony Davis’in 39 sayı, 9 ribaund ve LeBron James’in de 31 sayı, 10 ribaund, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 123 - Detroit Pistons: 121
Toronto Raptors: 110 - Minnesota Timberwolves: 105
San Antonio Spurs: 126 - Utah Jazz: 118
Los Angeles Lakers: 118 - Orlando Magic: 119

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