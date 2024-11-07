Orman Bakanı’nın müjdesi böyle olur: Et ithalatını gündemden çıkaracağız

Ekonomi Servisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda 2025-2027 yıllarını kapsayan planlama döneminin sonunda et ithalatının ülke gündeminden çıkmış olacağını söyledi. Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe sunumunu yapan Yumaklı, önümüzdeki iki yılı kapsayacak bitkisel üretim planlarına ilişkin hedeflerini açıklayarak, “Son beş yılda ortalama; 35 milyon ton olan hububat üretimini 39,5 milyon tona, 1,2 milyon ton olan baklagil üretimini 1,4 milyon tona, 4,6 milyon ton olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini ise 5,6 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Hayvansal üretimde; süt, besi ve kanatlı yetiştiriciliği için planlama kapsamında yeni bölgeler belirlediklerini bildiren Bakan Yumaklı, “Bu bölgeleri belirlerken su potansiyeli, iklim özellikleri, mera varlığı, yem bitkisi yetiştiriciliği ve pazara yakınlığı dikkate aldık” dedi.

3 yıllık planlama dönemi sonunda; büyükbaş hayvan varlığını 16,6 milyondan 17,7 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 52,4 milyondan 61,1 milyon başa, kanatlı eti üretimini ise 2,5 milyon tondan 2,6 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Yumaklı, “Planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

İşlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Yumaklı, “2025 üretim yılında yapılacak nihai tespitlerin ardından kiralamalara başlayacağız” bilgisini paylaştı. Bakan Yumaklı gıda denetimleri ile ilgili verileri paylaşarak, “denetim ve kontrollere aralıksız devam ediyoruz.