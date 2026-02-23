Orman da tarla da satış listesine alındı

Kamuya ait değerli taşınmazlar gelir kalemine dönüştürülüp özel şirketlere devrediliyor. Özelleştirme politikalarıyla kamuya ait pek çok stratejik varlık elden çıkarılırken 2026’da planlanan satış dalgası ilk aydan başladı. Hazine, yılın ilk ayında 1 milyar 606 milyon liralık kamu taşınmazı satışına imza attı. Geçen yılın aynı ayında bu tutar, 1 milyar 157 milyon liraydı. Böylece yılın ilk ayından yıl sonu satış hedefinin yüzde 9,1’i gelir olarak kaydedildi. Gerçekleşen satışların büyük bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Taşınmaz satışlarının 571,3 milyon liralık bölümünü arsa ve arazi satışları oluşturdu. Özelleştirme furyası ile elde satacak kamu varlığı bırakmayan iktidar son dönemde rotayı kamu arazilerinin satışına çevirdi. Arsa ve arazi satışlarında yıl sonu gelirinin 7 milyar 116 milyon lira olması bekleniyor.

Satış listesinde bu yıl da 2/B başlığı öne çıktı. “Orman niteliğini kaybettiği” gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan binlerce hektar alan satış yöntemiyle el değiştirdi. Sadece Ocak ayında 580,3 milyon TL’lik taşınmaz satışı 2/B satışları kapsamında yapıldı. 2026 sonunda bu kalemden hedeflenen gelir 6 milyar 604 milyon TL. Tarım arazileri de elden çıkarma programının parçası oldu. Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı kapsamında yalnızca bir ayda 126,9 milyon TL tutarında satış gerçekleştirildi.

ELDEN ÇIKARMA SÜRECEK

Taşınmaz satışları, OVP’deki büyük hedefle birleştiğinde 2026’nın ana hattının özelleştirme üzerine kurulduğu görülüyor. Kamu varlıklarında satış temposu daha da artacak. OVP’de özelleştirme gelirlerinin 185 milyar TL’ye çıkacağı beklentisi, kamuya ait varlıkların kapsamlı biçimde elden çıkarma stratejisinin sürdürüleceğini ortaya çıkardı. İstanbul Boğazı’ndaki iki köprü ve ülke genelindeki yedi otoyolun özelleştirileceği iddialarına ilişkin tartışma sürerken özelleştirme ile ilgili fizibilite çalışmalarının başladığı haberlerine iktidar kanadından bir yalanlama da gelmedi.