Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 262 daimi işçi istihdam edecek.

Kurumun "daimi işçi" alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında OGM'nin taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 162 engelli, 100 eski hükümlü statüsünde 262 daimi işçi alımı yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

DENEME SÜRESİ 4 AY OLACAK

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter de çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 2 ay olacak. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacak.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapanların sözlü ve uygulamalı sınavı bölge müdürlükleri merkezinin yer aldığı ilde gerçekleştirilecek. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, noter kurasıyla sınav yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.