Orman Genel Müdürlüğü: “Bayramın 1. gününden bu yana 153 yangına müdahale edildi”

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), “Bayramın 1. gününden bu yana; 54 orman, 99 ziraat yangını olmak üzere toplam 153 yangına müdahale edildi. Çanakkale, Eceabat ve Uşak Merkez’de ise mücadelemiz devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bayramın 1. gününden beri toplam 153 yangına müdahale edildiğini, Çanakkale, Eceabat ve Uşak merkezde müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM’nin resmi X hesabından Kurban Bayramı boyunca müdahale edilen yangınların bilançosu açıklandı. Açıklama şöyle:

“Bayramın 1. gününden bu yana; 54 orman, 99 ziraat yangını olmak üzere toplam 153 yangına müdahale edildi. Çanakkale, Eceabat ve Uşak Merkez’de ise mücadelemiz devam ediyor. Yeşil vatanı alevlerden korumak için yaptığımız mücadelede bizlere destek veren tüm kurumlara, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Lütfen ormanlarımızda yangına sebep olabilecek davranışlarda bulunmayalım. Yeşil vatan için duyarlı olalım.”