Orman geri kazanıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alanda yapılmak istenen İnşaat-Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi iptal edildi.

Orman Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüş vermesi ile projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.

Doa Hafriyat Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kavaklıdere, Yakaköy, Naldöken mahallerini kapsayan alanda tesisin yapılması için harekete geçildi. Şirket proje için ÇED süreci için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Projenin inceleme sürecinde, Orman Genel Müdürlüğü’nün ormana zarar vereceğini belirtmesi sonrası proje iptal edildi. Müdürlüğün yazısında, "6831 Sayılı Orman Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu faaliyetin ormanlar ve ormancılık çalışmalarına olumsuz etkileri olacağı bildirilmiştir” denildi.

Geçtiğimiz yıl ÇED süreci başlatılan proje kapsamında yıllık 250 bin ton inşaat atığı işlenmesi planlandı. Tesisin kurulacağı alan orman arazisi içerisinde kalıyor. Toplam 60 bin 51 metrekarelik alanı kapsayan proje için 8 milyon 300 bin TL yatırım bedeli öngörüldü. Geri dönüşüm sürecinde yıllık 7 bin ton metal alaşımının geri kazanılması, 243 bin ton inşaat atığının ise kırılarak yeniden değerlendirilmesi hedeflendi. Proje alanında kırma-eleme tesisi ünitesinin kurulacağı ve çeşitli makine-ekipmanların kullanılacağı belirtildi.