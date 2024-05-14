Orman İşletme Şefliği deposunda boya varili patladı: Bir işçi hayatını kaybetti

Sakarya'da 6 Mayıs'ta boya varilinin patlaması sonucu ağır yaralanan orman işçisi hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçiler F.Y. ve A.K.T'nin ise tedavisi sürüyor.

Güncel 14.05.2024 17:55 Giriş: 14.05.2024 17:55

Güncelleme: 14.05.2024 17:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA