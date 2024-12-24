Orman kanunu devrede!

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbulların nefes aldığı Belgrad Ormanı’na dün şafak vakti adeta baskın yaptı. Bölgeye girişi yasakladı İBB’nin tabelaları, 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde söktü. Olayın 10 yıla dayanan geçmişinden bugüne şu gelişmeler yaşandı:

Bakanlık Sarıyer’deki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent ve Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı’nı işletmek üzere 14 Haziran 2013’te AKP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözleşme yaptı. Ayrıca İBB ile ‘Belgrad Ormanı Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları İşletmecilik’ sözleşmesi imzalandı. Bölge 20 Haziran 2013’te İBB’ye teslim edildi. 10 yıllık sürenin bitmesi üzerine İBB yetkilileri, sözleşmenin yenilenmesi için başvurdu. Bakanlık, sözleşmenin uzatılmayacağını bildirerek İBB’den tahliye talep etti. İBB, karara ilişkin yürütmeyi durdurma talebiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, mahkeme İBB’nin talebine ilişkin 12 Aralık’ta ret kararı verdi ve ardından tahliye kararı çıktı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada ‘‘Ormanı koruma yerine park haline dönüştürecek Milli Park yapma girişimi, kadim Belgrad Ormanı’ndaki yaklaşan yağmanın sinyallerini vermektedir’’ denildi. İBB ise ‘‘Ormanın, yeşilin ve doğanın korunması Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaması için mücadelesini sürdürecek’’ ifadelerini kullandı.