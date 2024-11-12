Orman katilleri fidan dikiyor

İlayda SORKU

Bir yandan halkın gözünü boyamak için fidan diken iktidar, öte yandan ormanları şirketlere peşkeş çekmeye devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ormanların korunması konusunda devrim niteliğinde adımlar attıklarını öne sürmesi yaşam savunucularının tepkisine neden oldu.

İKTİDAR YOK ETTİ

Ormanlık alanların şirketlere tahsis edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla binlerce hektarlık orman alanı, ormanlık alan statüsü dışına çıkartılması sürüyor.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana ormancılık dışı kullanımlar için tahsis edilen ve orman statüsü dışına çıkarılan ormanlık alan 1 buçuk milyon hektarı geçti. 2004’ten 2022 sonuna kadar yapılan toplam tahsisler 557 bin 356 hektara karşılık geliyor. Günümüzde ise tahsis edilen ormanlık alanlar yaklaşık 900 bin hektar. Veriler, ormanların en az yüzde 68’inin AKP iktidarı döneminde tahsis edildiğini ortaya koyuyor. Tahsis nedenlerine bakıldığında ise listenin başında enerji ve madencilik sektörleri yer alıyor. 2024 yılının yalnızca yaz aylarında çeşitli illerden 3 milyon metrekareye yakın orman alanı, ormanlık alan sınırları dışına çıkartıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar, genellikle orman yangınlarının en sık görüldüğü ve yüzlerce hektar orman alanının küle döndüğü sırada yayımlandı.

Öte yandan Erdoğan’ın fidan dikimi şovuna karşılık Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri yapılan tüm ağaçlandırmalarla kazanılmış orman alanı, tüm ormanların yüzde 3’üne denk geliyor. Orman katili bir iktidar ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Ormancılık Politikası Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış, “Milli Ağaçlandırma Günü göstermelik bir gündür, hiçbir karşılığı yoktur. O dikilen fidanların çoğu da zaten ormana dönüşmemektedir. 1 ,5 milyon hektar orman hukuki olarak ya da fiilen ormansızlaşmış durumda. Bu ormanlar bizzat iktidarın almış olduğu kararlarla yok edildi. Onların çıkarmış olduğu yasalarla, yönetmeliklerle, onların uygulamalarıyla yok edildi” dedi. Esas olanın fidan dikmek değil, doğal ormanları korumak olduğuna vurgu yapan Atmış, “Siz bunları eşi dostu zengin etmek için yok ediyorsunuz. Öbür taraftan da milyonlarca fidan diktim diye halkı kandırıyorsunuz. Doğayı yok ediyorsunuz” diye konuştu.

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KAZDAĞLARI DİRENİYOR

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve Türkiye’nin dört bir yanında vahşi madencilik projeleriyle çevreyi talan eden Cengiz Holding, Halil Ağa Bakır Madeni İşletmesi için Kazdağları’nda yüz binlerce ağaç keseceği projeye başladı. Bölge halkının, ÇED olumlu kararının iptaline yönelik açtığı dava Danıştay’da beklerken şirket 100 dönümden büyük bir arazide faaliyete geçti. Halk direnişe geçti. Madenin Bayramiç ve Çan ilçelerine bağlı Halilağa, Hacıbekirler, Muratlar köylerini haritadan sileceği belirtiliyor.