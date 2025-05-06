Orman köylerine 125 su tankeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi afetlere ve yangınlara dirençli İzmir için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde yangınla mücadele kapasitesini güçlendirmek, günlük hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde sürdürmek amacıyla 134 milyon liralık yatırımla 184 araç alındı. Olası yangınlarda alevlerin büyümeden söndürülmesini sağlamak için başlatılan seferberlik kapsamında orman köyleri için alınan 125 yangın tankerinin 40'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay köylere dağıtılan yangın tankerlerinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. İzmir'deki 600 köyün yüzde 90'ından fazlasına tanker dağıtıldığını aktaran Tugay, “Biz bunu önemsedik. Çünkü hem şehrin yaşadığı deneyimler hem de geçen yıl hepimizin yaşadığı yangın deneyimleri bize gösterdi ki köylerde etkili ve hızlı müdahale için tanker bulundurmak kritik öneme sahip. Bu konuda duyarlı tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tankerlere en fazla sahip çıkan ve görev yapan insanlar onlar” dedi.

“BİRÇOK YANGINI BÜYÜMEDEN ÖNLEDİLER”

Bir tankerin büyük bir yangını söndürmesini beklemediklerini ancak yangına başlangıç aşamasında müdahalenin büyük felaketleri önlediğini vurgulayan Tugay, şunları söyledi: “Yurttaşlar hızlıca yangına müdahale ettiği zaman, yangın büyümeden önleniyor. O nedenle bu tankerler önemli. Pek çok yangını büyümeden önlediler. Bu tankerleri dağıtmayı bir görev bildik. Geçen yıl yangınlar açısından üzücü bir yıldı. İzmir'de 16 bin civarında yangın çıktı. Sadece Yamanlar'da çıkan yangında 3 bin hektar civarında ağaçlık alan yandı. Yangınları başlangıç aşamasında görüp engellemeliyiz. İzmir'in tüm alanlarında yangın riski değerlendirmesi yapıldı. İzmir'in neresinde yangın riski daha yüksek bunun değerlendirmesini, haritalandırmasını yaptık. Riskin daha yüksek olduğunu bildiğimiz yerlerde önlem alıyoruz.”

Kırsal alanda, köylerde yangına karşı eğitim verdiklerini de anımsatan Tugay, “Yurttaşlarımız ellerindeki tankerler ve sahip oldukları bilgilerle aslında itfaiyenin görevini üstlenmiyorlar. Kendi yaşam alanlarını korumak için sorumluluk alıyorlar. Bundan sonra kırsal, dağlık alanlarda da yangınları söndürme ile ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Biz bunları yaparken 'Bu bizim görevimizdir, bu bizim görevimiz değildir' diye ayırmadan çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin sahip olduğu bütün zenginlikleri birlikte korumanın her şeyden daha öncelikli görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğu zenginlikten kastımız öncelikle insanlarımız. İnsanlarımızın sağlığı, iyiliği... Bununla birlikte bizimle bu dünyayı paylaşan her türlü canlı, bitkiler, ağaçlar ve tüm canlılar... Onlarla birlikte sahip olduğumuz kültürel miras var. Doğal kaynaklar var. Bunların hepsini koruyacak şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

“UÇAK ALMA VE KULLANMA YETKİMİZ YOK”

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınlara yönelik hazırlıklı olduklarını söyledi. Yangın söndürme uçağı alma konusunda da açıklama yapan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veya genel olarak belediyelerin yangın söndürme uçağı alma ve kullanma yetkileri yok. Uçağı almak yetmiyor bunu kullanmak için de izin gerekiyor. Konuştuk, buna izin verilmeyeceği söylendi. Gerçekçi olan şey bizim karadan mümkün olduğunca yangına müdahale etmemiz. Her kurumla tam bir uyum içerisinde çalışmaya hazırız” dedi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, tankerlerin yangına müdahalede önemine değindi. Korkmaz, “Bu araçlar bizim için zamanla yarıştığımız, can ve mal güvenliğini korumak adına verdiğimiz mücadelenin en güçlü destekçilerindendir. Özellikle su kaynaklarından uzak bölgelerde müdahale gücümüzü arttıracak, kırsal alanlardaki yangınlara daha erken ve etkili müdahale imkanı sağlayacaklar. Ayrıca bize lojistik destek sağlayarak afet yönetiminin en önemli temel taşlarından biri olacaklar. İzmir İtfaiyesi olarak 30 ilçe 62 istasyonda 7 gün 24 sahadayız” dedi.

“2024’TEKİ YANGINLARDA 5 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ”

2024 yazının İzmir’de oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Korkmaz, “İzmir İtfaiyesi olarak 36 bin olaya müdahale ettik. Bunun 16 bini yangın. Çoğunu kırsal alanlardaki yangınlar oluşturuyor. Özellikle haziran ve temmuz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın etkisi yangınların büyümesine sebep oldu. Geçen yaz Menderes, Karaburun, Selçuk, Bayındır, Yamanlar’da çıkan büyük yangınlar hem orman alanlarını hem de yerleşim yerlerini tehdit etti. 2024 yılında 5 bin hektarlık alan zarar gördü” diye konuştu.

Tire'de yaşayan itfaiye gönüllüsü 17 yaşındaki Özlem Özcan, geçen yıl yaşanan orman yangınlarına değinerek, “Bu yangınlardan en çok İzmir etkilendi. İlçede de büyük bir yangın yaşandı. Ben de bu yangına duyarsız kalmadım. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından köyümüze verilen yangın tankerini alarak yangın bölgesine gittim. Yangını söndürmek için elimden geldiğince çaba gösterdim” dedi.

Konuşmaların ardından belediyeye alınan yeni hizmet araçları tanıtılırken, itfaiye gönüllülerince yangın tatbikatı da yapıldı.