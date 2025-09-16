Orman Kütüphanesi’ni Valilik talimatıyla yıktılar

İstanbul Kemerburgaz'da önceki dönemde AKP'li belediye başkanı tarafından yapımına başlanan orman kütüphanesi, 2024 yerel seçimlerinde CHP’li başkanın göreve gelmesinin ardından izinsiz yapıldığı gerekçesiyle boşaltılıp yıktırıldı.

“Eksiklerini tamamladık, hizmete açılır hale getirdik. Kira sözleşmemiz de vardı, ona rağmen çıkarıldık” diyen Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yılmaz Turan, kütüphanenin de bulunduğu alanın geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut ve ticaret alanı olarak imara açıldığına dikkat çekti.

Turan, valilik kararına ilişkin, “Anlaşıldı ki bu aslında burayı imara açma projesinin bir parçasıydı” dedi. Bir mahalle sakini ise duruma, “Belediye el değiştirdiği için yaptılar. Paralarımız sırf inat uğruna hiçe gidiyor” diye tepki gösterdi.