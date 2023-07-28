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Orman ürünleri atölyesinde yangın

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 15:45
  • Giriş: 28.07.2023 15:45
  • Güncelleme: 28.07.2023 15:45
Kaynak: İHA
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Orman ürünleri atölyesinde yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman ürünleri atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Yolören Mahallesi’nde bir orman ürünleri satış ve imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangına ekipler müdahale etti. Arka atölye kısmında kontrol altına alınıp, çevreye sirayeti önlenen yangında maddi hasar meydana geldi. 

Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. 

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