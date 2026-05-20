Orman ve kıyı işgaline son verin

Heybeliada’da Orman Genel Müdürlüğü’nün “orman parkı” statüsüyle kiraya verdiği Zeytinlik Orman Parkı ve bağlı kıyı şeridinde uzun süredir devam eden ihlâllerin artması adalıların tepkisine neden oldu. Heybeliada Mahalle Meclisi, Zeytinlik Orman Parkı ve bağlı kıyı şeridinin MK Asaf Bey Plajı adıyla mesire yeri ve plaj işletmeciliği yapan şirketin kontrolüne bırakıldığını, alanın şirket tarafından çit örülerek işgal edildiğini, bu işgalin sona ermesini ve alanın kamuya açılmasını talep etti. Açıklamada "Kıyı Kanunu’na aykırı betonlaşma ve erişim engellerine, doğa tahribatına karşı sürdürdüğümüz mücadelede yanımızda olun" vurgusu yapıldı. Heybeliada Mahalle Meclisi yaptığı açıklamada “Yıllardır adalıların ve ziyaretçilerin serbestçe yürüdüğü, nefes aldığı, kıyıya indiği, denize girdiği bu geniş orman arazisi bugün fiilen MK Asaf Bey Plajı adıyla mesire yeri ve plaj işletmeciliği yapan şirketin kontrolüne bırakılmış durumda” denildi.

KIYIYA ERİŞİM ENGELLENİYOR

Alanın etrafının tel örgülerle, parmaklıklarla, kilitli kapılarla çevrilerek halkın ormandan serbestçe yararlanma ve kıyıya erişim hakkının engellendiği vurgulanan açıklamada “Üstelik bu müdahale yalnızca erişimle sınırlı değil, kıyı şeridinde betonlaşma ve dolgu çalışmaları yapılıyor, ormanda ağaçlar seyreltiliyor, bitki örtüsü yok ediliyor, taş yollar döşenerek doğal doku geri döndürülemez bir biçimde bozuluyor. Bu tablo, ‘orman parkı’ adı altında kamuya ait bir alanın kamusal niteliğini kaybetmesi ve ekosistemin adım adım tahrip edilmesi anlamına geliyor. Bu hukuksuzluk zincirine geçtiğimiz Cuma sabahı sarsıcı bir halka daha eklendi. Saat 08.00 sularında, işletme alanında tutulan ve uyarılara rağmen çoğaltılan kangal cinsi dört köpek, işletme sınırlarının çok uzağında, Büyük Tur yolunda yürüyüşe çıkan iki komşumuza ve yanlarındaki köpeğe saldırdı" denildi. Asıl meselenin kamuya ait orman ve kıyı alanında çok yönlü ihlallerle fiilen bir “işgal” düzeni kurulması olduğunun altı çizilen açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

Orman ve kıyı şeridindeki her türlü fiziki engel (çit, tel örgü, kapı) derhal kaldırılmalı, ormana ve kıyıya kesintisiz kamusal erişim yeniden sağlanmalı.

Kıyıda ve ormanda yapılan betonlaşma ve ekolojik tahribat durdurulmalı, alanın eski doğal haline döndürülmesi için titizlikle çalışma başlatılmalı.

Pek çok kiralama şartını ihlâl eden bu işletmeyle yapılan sözleşme feshedilmeli, “orman parkı” tahsisleri kamu yararı gözetilerek iptal edilmeli.

Söz konusu köpekler derhal güvenli ve şeffaf bir biçimde işletme kontrolünden alınmalı, uzmanlar tarafından rehabilitasyonları ve uygun yerlere sahiplendirilmeleri sağlanmalı.

Köpeklerin çoğaltılması, eğitilme şartları, kontrolsüz şekilde dışarı salınmalarıyla ilgili adli süreç ivedilikle başlatılmalı.

İhmali bulunan yetkililer hakkında soruşturmalar başlatılmalı.