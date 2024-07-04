Orman ve tarım alanına RES talebi: Rüzgâr türbinleri ormanı yok edecek

Tarım ve orman arazilerine kurulması planlanan RES projelerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Gerze’de yaklaşık 804 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alana kurulması planlanan RES projesi tepkilere neden oldu.

Gökay BAŞCAN

Yenilenebilir enerji şirketlerine verilen teşvikler, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santralların gelişi güzel orman, tarım ve mera alanlarında pıtrak gibi çoğalmasına neden oluyor. Ormanlarda yangın riskini de artıran santrallar ve elektrik iletim hatlarının büyük çoğunluğu formaliteye dönüşen çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri yürütülmeden onay veriliyor.

Geçmiş yıllarda verdiği büyük çevre direnişiyle bilinen Sinop’un Gerze ilçesinde son 3 yılda 5 rüzgâr enerji santralı (RES), 1 de RES’e yardımcı kaynak güneş enerji santralı (GES) projesi için başvuru yapıldı. GES projesine ilişkin ÇED olumlu kararı verilirken diğer 5 projenin süreçleri devam ediyor.

Son olarak Solo Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Gerze’nin Acısu, Çakallı ve Sazak köyüne yapılmak istenen 6 adet rüzgâr türbini ve depolama tesisi için halkın bilgilendirme toplantısı yapıldı. 3 köyü ilgilendiren enerji tesisine ilişkin toplantı, birçok köylünün haberi dahi yokken oldu bittiye getirilmek istendi. Son anda haberi olan köylülerden birkaçı toplantıya katılarak projeye itiraz etti. İlçe merkezinde bulunan Sedat Işıdı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda şirket yetkilileri projenin detaylarını anlattı. Orman ve tarım arazisi üzerine kurulması planlanan RES’e tepki gösteren muhtarlar ve köylüler toplantının ardından hazırlanan tutanağı imzalamadı. Projeye şerh düşen yurttaşlar, bölgenin ormanlık ve tarım alanı olduğuna dikkat çekti.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket toplam 36 megawatt gücünde 6 RES türbini ve depolama tesisi için 468 milyon TL harcayacak.

Projenin tamamı orman ve tarım alanlarında yer alıyor.

EVLERİN DİBİNDE

İlçe merkezine 3,75 kilometre uzaklıkta kurulması planlanan santralın sadece 270 metre mesafesinde Acısu köyüne bağlı konut bulunuyor. 574 hektarı kapsayan proje alanının büyüklüğü yaklaşık 804 futbol sahasına denk geliyor

TARIM VE ORMAN ALANI

574 hektar. Devasa proje alanı 1/100.000 ölçekli Sinop-Kastamonu-Çankırı Çevre Düzeni Planı’na göre, "Tarım Arazisi", "Ağaçlandırılacak Alan", "Orman Alanı" ve "Kırsal Yerleşim Alanı" olarak tescilli.

Acısu köyünden Faruk Belovacıklı, bölge halkının ve muhtarların projeye karşı çıktığını belirtti. Ormanın tıraşlanmasının bölgedeki sel riskini de artıracağına dikkat çeken Belovacıklı, "İlçe merkezine göre rakımı yüksek köyler. Bölgedeki sel ve taşkın riski ormanlık sus tutma kapasitesi sayesinde azalıyor. Planlanan türbinler ve yeni açılması planlanan yollar hem yerleşim yerlerine hem de orman ekosistemine büyük zarar verecek. 6 nolu türbinin hemen 270 metre uzaklığında ev bulunuyor. Türbinlerden çıkan gürültü de köyleri yaşanamaz hale getirecek. ÇED sürecinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.