Orman yanarken devlet nerede?

Haber Merkezi

Küresel iklim krizi, yangınlara karşı alınmayan önlemler ve ihmaller, personel eksikliği, iktidarın kâr hırsı ve özelleştirme politikaları… Birçok sebepten ormanlar yanıyor. Kimi kentlerde yangınlar ormanın içinden başlarken bazı bölgelerde tarım arazilerinde çıkan yangınlar ormana sıçrıyor.

İktidar ise faciaların önüne geçmek yerine seyirci kalıyor. Bu yangınlar beraberinde ‘yapılaşmayı’ da gündeme getiriyor. İzmaritler, ormanda ateş yakmak gibi yangınlara sebebiyet verecek olaylara karşı için yeterli önlem alınmıyor.

BUĞDAY TARLALARI YANDI

Antep’in Araban ilçesindeki farklı noktalarında çıkan yangın hem tarıma hem hayvancılığa zarar verdi. Yangının, rüzgârın etkisiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla başladığı belirtilirken özellikle Aziziye köyünde yaklaşık 700 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Yöre halkı ilk müdahaleyi köylülerin yaptığını söyleyerek, ekiplerin geç geldiğini ifade etti.

Yangından önce hasat yapmayı planladıklarını söyleyen yurttaşlar “Bölgedeki 100 bin dönüm tarım arazisinin yarısı buğday ve arpa. Yangın, hasat öncesi çıktı. Her yıl bu dönemde burada bekleyen itfaiye ekipleri bu sene neden yoktu? Büyükşehir Belediyesi bu bölgeyi yalnız bırakıyor. Araban Belediyesi elinden geleni yapıyor ama imkânları sınırlı. Gelen araçlar hem geç geldi hem de arazide etkili olamadı. Bir yıllık emeğimiz göz göre göre yandı” diyerek isyan etti.

Yangından en çok etkilenen Köklüce, Yolveren, Esentepe ve Fakıllı köylerini ziyaret eden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Meriç, üreticilerin kaderine terk edildiğini söyleyerek, “Bu açıkça sosyal felakettir. Devlet yine sahada yok. Hasar tespitleri gecikiyor, zararlar karşılanmıyor, üretici borçla baş başa kalıyor. Bu yaşananlar ihmalin, kötü yönetimin ve tarım politikalarındaki çöküşün sonucudur. Arabanlı çiftçimizin zararı derhal karşılanmalıdır” dedi. Meriç, konuyu hem Meclis gündemine taşıyacağını hem de Tarım ve Orman Bakanı ile doğrudan görüşeceğini söyledi.

Antep’teki yangının ardından Buğday tarlaları kül oldu. (Fotoğraf: BirGün)

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SAATLER SÜREN MÜDAHALE

Birçok kentte ormanlar yanmaya devam ediyor. Dün çıkan yangınlar ve yangınlara ilişkin yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle:

• Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, dün öğlen saatlerinde ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

• İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere tüm gün, havadan ve karadan müdahale ederek söndürmeye çalıştı.