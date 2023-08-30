Orman yangını 25 dönüm alanda etkili oldu

Bilecik’te çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürülürken, 25 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi kırsalında Sofular Çayırı ve Domuz Kertiği bölgesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yangının söndürülmesi amacıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yaklaşık 25 dönümlük alanda etkili olan orman yangınının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.