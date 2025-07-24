Orman yangınında yaşamını yitiren AKUT gönüllüleri ve işçiler son yolculuklarına uğurlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken yaşamını yitiren 5 AKUT gönüllüsü, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı.

Yangında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can için Çankaya'da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada ikindi vakti düzenlenen törende gönüllülerin tabutu başında polisler nöbet tuttu, gönüllülerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı İlçesi Kuşçu Köyü'ne, Bayram Eren Aslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığına, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Muharrem Can'ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda AKUT gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı.

KARABÜK'TE CENAZE TÖRENİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında yaşamını yitiren orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Orman şehidi Enes Kızılyer'in (25) cenazesi, ailesi tarafından Ankara'dan alınarak memleketi Karabük'e getirildi.

Kızılyer için Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Daha sonra Sevgi Pınarı Camisi'ne getirilen Kızılyer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AKP Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

DENİZLİLİ İKİ İŞÇİ MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) için Denizli'de tören düzenlendi.

Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Pamukkale ilçesindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Burada saygı duruşundan bulunuldu, işçilerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.

İşçilerin naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı.

Cenazeler toprağa verilmek üzere Beyağaç ilçesine götürüldü.

Törene, işçilerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AKP Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.