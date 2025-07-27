Orman yangınını söndürmeye giden tanker uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler uçan tankerdeki yaralıları çıkarmak için zamanla yarıştı.

Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan ancak bugün fırtına etkisiyle alevlerin tehdit ettiği Ağlaşan köyüne müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Yangının, Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale için yola çıkan su tankeri, engebeli arazide ilerlediği sırada şarampole devrildi. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, ekipler diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.