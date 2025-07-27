Orman yangınını söndürmeye giden tanker uçuruma yuvarlandı: 3 kişi öldü

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınını söndürmek için giden su tankeri uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Ekipler uçan tankerdeki yaralıları çıkarmak için zamanla yarıştı. 2 yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan ancak bugün fırtına etkisiyle alevlerin tehdit ettiği Ağlaşan köyüne müdahale için yola çıkan su tankeri, sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ÜCRET ALMADAN GÖNÜLLÜ OLARAK KATILMIŞ

Sürücü Kazım Bayrak’ın Bolu’dan hiçbir ücret talep etmeden, tamamen gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldığı öğrenildi. 3 kişinin vefat haberi ailelerini ve bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine başsağlığı diledi