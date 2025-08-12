Orman yangınları büyüyor: Karadağ'dan uluslararası yardım talebi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa başta olmak üzere ülke genelindeki Niksic, Bijelo Polje, Canja ve Buljarica'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ulusal basında yer alan haberlerde, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.

Karadağ İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğü ifade edilirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği kaydedildi.

Öte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.

BALKANLARDA ORMAN YANGINLARI ETKİLİ OLUYOR

Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında dün çıkan büyük çaplı orman yangınının kontrol altına alındığı, 250 hektar alanın yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 14.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde 51 yangın tespit edildi. Yangınların 32'si kontrol altına alınırken, 19'unun söndürülme çalışmaları sürüyor.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) da son 24 saatte ülke genelinde 50 orman yangını çıktığını, bunlardan 19'unun halen aktif olduğunu bildirdi.

AKMC, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına 82 itfaiye aracı ve 1080 personelin katıldığını duyurdu.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın ihtimalinin İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek" risk, ülke genelinde "yüksek" risk beklendiğini açıkladı.

Enstitü, bugün hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydederek, vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve yangınları yerel makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da ayrıca yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle halka uyarı yapıldı.