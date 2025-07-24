Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapmıştı: Belediye meclis üyesi serbest bırakıldı
Sakarya'da yaşanan orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.
H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.