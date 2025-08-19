Orman yok edildi, sözler tutulmadı

Rize’nin İkizdere İlçesi’nde faaliyet gösteren Cevizlik Taş Ocağı’nın faaliyetinin ardından sorumluluklarını yerine getirmediği ortaya çıktı. Şirketin, rehabilitasyon çalışmalarını yapmadığı, fidan dikmediği ve bölgenin içme suyu ihtiyacını karşıladığı dere yatağına moloz dökülerek kirletildiği öğrenildi.

İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncer tarafından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne yapılan bu tespitlerle ilgili dilekçe verildi. Dilekçede, Rize ili İkizdere İlçesi Cevizlik ve Gürdere köyü sınırları içerisinde bulunan orman vasıflı arazide ki Cevizlik Bazalt ocağının rehabilitasyonu ile ilgili derneğin talebi doğrultusunda Müdürlük tarafından açıklama yapılarak rehabilitasyon çalışması hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Dilekçede, “Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında iddia edildiği üzere sahada 29 bin adet fidan dikilmedi, işletme planına uygun olarak basamaklar oluşturulmadığı, herhangi bir rehabilite çalışmasının yapılmadığını İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Halit Yılmaz’ın çekmiş olduğu fotoğraflarla tespit etmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra; çalışmaların devam ettiğini, sağ taraftaki yamaçta mühürlenmiş ağaçların dışında ormanlık alanın tahrip edildiğini ayrıca içme suyu olarak kullanılan dere yatağının moloz yığıntısı dökülerek yok edildiğini üzülerek izlemekteyiz” denildi. Dilekçede ayrıca, taş ocağında yapılması gereken rehabilite çalışmalarının Müdürlük tarafından takip edilmesi ve İkizdere Çevre Derneği’ne bilgi verilmesi istenirken, yapılan çalışmaları yerinde görerek değerlendirmek ve yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla sahaya giriş izni talep edildi.