Ormana çöp atanlara ceza yağdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde büyük orman yangınlarının ardından yanan alanlardaki zarar görmüş ağaçların kesim çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye Mahallesi’nde bulunan bir mıntıkada kurulmuş bir barakanın arkasında bırakılan çöp yığınları Marmaris Orman İşletme ekipleri tarafından temizlenirken barakayı kullanan işçiler hakkında tutanak tutularak para cezası yazıldı.

Büyük Marmaris orman yangınlarının ardından iki yıldır taşeron firmalara bağlı orman kesim işçilerinin konakladığı barakaların arkalarında bıraktığı çöpleri orman işletme ekipleri temizledi.

Bir traktör römorku çöp toplanırken, çöpleri bıraktığı tespit edilen kesim işçilerine idari yaptırım kararı ile para cezası kesildiği öğrenildi.