Ormana gidiyorum" diye ailesini arayan kişi ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki şahıs, ağaca asılı halde ölü bulundu.



Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yakınlarını telefonla arayarak ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki Mücahit Mengütay’dan bir süre haber alınamadı.

Bunun üzerine aile durumu polise ihbar etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Mengütay’ın ağaçta asılı vaziyette cansız bedeni bulundu. 2 çocuk babası olan ve eşi de hamile olan Mücahit Mengütay’ın cansız bedeni, yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.