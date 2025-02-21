Ormana RES tehdidi

Haber Merkezi

Balıkesir Savaştepe ilçesi Tavşancık Mahallesinde Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş tarafından kurulmak istenen 42 tane Rüzgar Enerji Santrali (RES) türbini için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararını verdi.

MA’da yer alan habere göre 4 bin 646,52 hektarlık bir alanı kapsayacak projenin kurulmak istendiği alanın yüzde 75’i orman, yüzde 15’i tarla, yüzde 10’u ise hazine arazisinden oluşuyor.

EKOSİSTEM ZARAR GÖRECEK

Yine ÇED raporunda "Proje kapsamında yapılması planlanan ünitelerin inşaatların yapılacağı alanda yapılacak hafriyat çalışmaları ile doğal ekosistem ortadan kaldırılacaktır" derken bu etkinin lokal alanlarla sınırlı kalacağı iddia edildi. Projeden sosyal ve ekonomik yönden en çok etkilenecek yerleşimler birimi Tavşancık Mahallesi olurken, lisans alanını merkez kabul edecek şekilde 7,54 kilometre yarıçapında bir etki alanı oluşacak. Proje sahası içinde kalan tapulu tarım alanları için ise kamulaştırma yoluna gidilmesi planlanıyor.

ÇED raporunda "Su Havzaları Koruma Yönetmeliği" hükümlerince yapılan değerlendirmede faaliyet sahasının bir kısmının, yol güzergahlarının ve 19 türbini İkizcetepeler Barajı Uzun Mesafeli Koruma Alanına, yol güzergahının bir kısmı Sarıbeyler Barajı Uzun Mesafeli Koruma Alanına girdiği tespit edildi. Dosyada türbinleri yerleştirmek için bölgede ne kadar ağaç kesileceğine dair bir bilgi yer almazken, bu çalışmanın Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber tespit edileceği aktarıldı.