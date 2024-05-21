Ormana sahip çıktılar

Nurdağı'nda yeni yapılacak konutlar için ormanlık alanın seçilmesine köylüler tepkili. Ormanlarını korumak için eylem başlatan ve resmi kurumlara başvuru yapan köylüler 'yerinde dönüşüm' talebiyle yetkililere seslendi.

Kayhan AYHAN

Maraş merkezli depremlerin ardından birçok alan yeni yerleşim yapılması için belirlendi. Bunlardan birisi de Antep'in Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Köyü. Ancak köyün taşınmak istendiği alanın ormanlık olması köylülerin tepkisini çekti. Köylüler, yerinde dönüşüm talebiyle resmi makamlara başvurdu ancak sonuç alamadı.

Künesler Mezrası'nda bulunan alanın yeni yerleşim yeri olarak tespit edildiğini belirten köylüler CİMER, Valilik, Kaymakamlık ve AFAD gibi kurumlara verdikleri dilekçelerde, “Künesler Mezrasının vasfı yapılan protokolde mera olarak geçiyor ancak halen burasının orman vasfında olduğunu belirtmek isteriz. Orman İçerisinde dere yataklanının bulunması ardıç ve zeytin ağaçlarının olması nedeni ile Künesler sakinleri yıllardır bu alanı koruyup sahip çıkıyor. Köyümüzdeki orman dünyada ender görülen hem nefes alma alanı hem ardıç, palamut ile çam ağaçlarının bir arada olduğu bir alandır. Hisar Köyü merkez yerleşimi etrafına cinsi taşlık, çalılık, kayalık olan boş ve daha rahat bir çalışma yapılacak alanlar dururken bu 200 yıllık korunmuş bugünlere kadar da en küçük zarar verilmemiş onlarca tür hayvanın da yaşadığı ve barındığı bir alanın 71 ev için yok edilmesine ne vicdanımız razı ne aklımız razıdır. 10-15 dönüm yer için koskoca 250 dönümlük dünya harikası bir ormanın yok edilmesi kabul edilemez” denildi.

Bir ardıç ağacının yetişmesinin 90-100 yılı bulduğunu vurgulayan köylüler, “Bu ağaç, koah, şeker gibi hastalıklara iyi gelen ve meyvesi ile korunacak ağaçlar sınıfındadır. Biz yerinde dönüşüm istiyoruz. Yerinde dönüşüm yapılırsa birlik ve beraberliğimiz de zarar görmeyecektir. 10 dönüm arazi için bu kadar büyük bir orman arazisinin yok edilmesi kabul edilemez” dedi.

JANDARMA TESPİTE GELDİ

Verilen kararın ardından Jandarma yer tespitinde bulunmak için köye gitti. Köylüler ise Jandarmaya bir kez daha ormanlarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Köylülerin mücadelesi sürüyor.