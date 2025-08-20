Ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki araçta başlayan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.

Ortaca Atakent Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 48 MA 7231 plakalı araç seyir halinde iken ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Orman bölge Müdürlüğü Arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan araçtan çıkan kıvılcımlar ormana sıçraması sonrası ekipler hem ormanlık alanda hem de araçta söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangın söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yanan ormanlık alanın yakınında bulunan yazlık siteler ekiplerin zamanında müdahalesi ile yanmaktan kurtarıldı. Yangının başladığı araç ise kullanılmaz hale geldi.