Ormana yok, Saray’a var

Türkiye, hemen her yaz dönemi olduğu gibi, 2025’in yaz aylarında da orman yangınlarına teslim oldu. Ocak-Temmuz 2025 döneminde Türkiye genelinde 5 bin 121 orman yangını yaşandı. Yangınlarda on binlerce hektar orman alanı küle döndü.

CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, merkezi bütçede yer alan, “Ormanların ve Doğanın Korunması Programı” kapsamında gerçekleştirilen harcamalara mercek tuttu.

BÜTÇEYE DOKUNULMADI

Ormanların ve Doğanın Korunması Programı kapsamında 2025 yılı için 37 milyar 91 milyon TL bütçe ayrıldı. Bütçeden kullanılan kaynağın toplamı, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı aylarda bütçeye adeta dokunulmadığını ortaya koydu. Rızvanoğlu’nun çalışmasına göre, toplam 37 milyar TL’lik Ormanların ve Doğanın Korunması bütçesinden ocak-temmuz döneminde yalnızca 16 milyar 753 milyon TL harcandı. Harcamanın, toplam bütçenin ancak yüzde 45’ini oluşturduğu bildirildi.

Rızvanoğlu, ormanların ve doğanın korunması için ayrılan kaynaktan yapılan kısıtlı harcamaya karşın Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 76’sının, yedi ayda tüketildiğini vurguladı. Buna göre, toplam 7 milyar 66 milyon TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 5 milyar 371 milyon TL’si ocak-temmuz döneminde tüketildi.

Harcama tercihlerine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Rızvanoğlu, şunlar söyledi: “Cumhurbaşkanlığı kendi bütçesini hızla tüketirken ülkenin en hayati meselesi olan orman yangınlarına, doğanın korunmasına ayrılan ödenek yarısı bile kullanılmamıştır. İşte bu tablo, iktidarın Türkiye’ye bakışını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır Öncelik orman, doğa, halkın geleceği değil, öncelik Cumhurbaşkanlığı harcamalarıdır.

Bugün ormanları korumak demek yalnızca ağaçları korumak değildir. Gıdayı, suyu, toprağı, tarımı, hayvancılığı, yani yaşamı korumaktır. Ülkenin geleceğini, çocuklarımızın nefes alacağı yarını korumaktır. Bizim için öncelik budur ve hep bu olacak. Anayasa'nın 169’uncu maddesi devlete ormanları koruma görevini açıkça emreder. Bu görev ihmal edildiğinde yanan yalnızca ormanlarımız değil, geleceğimizdir.”