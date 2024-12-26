Ormancılardan Reşit Kibar ve Metin Lokumcu’nun ailelerine anlamlı plaket

BirGün/Ankara

Türkiye Ormancılar Derneği'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çok Boyutlu Baskılar Altında Türkiye Ormancılığı" sempozyumunda, doğa koruma mücadelesine katkıda bulunan isimler anıldı.

Bu kapsamda, Artvin'in Borçka-Hopa ilçeleri sınırında bulunan ormanlık alana yönelik Yapısoy Beton’a ait projeye ve ağaç kesimine karşı çıktığı için saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Reşit Kibar ile Hopa’daki çevre mücadelesinin simge isimlerinden Metin Lokumcu’nun ailelerine anlamlı plaketler takdim edildi.

Plaketler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Kibar ve Lokumcu’nun ailelerine sunuldu. Tören sırasında, Reşit Kibar’ın ve Metin Lokumcu’nun çevre mücadelesindeki cesaretleri ve özverileri anılırken doğa koruma mücadelesinin önemine bir kez daha dikkat çekildi. Katılımcılar, her iki ismin de çevre bilinci açısından birer örnek olduğunu vurguladı.

BÜYÜKNOHUTÇU AİLESİNE DE PLAKET

Sempozyumda, Antalya’nın Finike ilçesinde taş ve mermer ocaklarına karşı doğa mücadelesi yürüten ve yedi sene önce Kızılcık yaylasındaki evlerinde öldürülen yaşam savunucuları Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun ailesine da plaket verildi.

Gün boyu sürecek olan sempozyumda ayrıca, iklim değişikliği, orman ekosistemleri üzerindeki baskılar ve doğa koruma mücadelelerinin yeniden yapılandırılması gibi konular ele alınacak. Yapılan konuşmalarda Türkiye Ormancılar Derneği, bu tür mücadelelerde hayatını kaybeden kişilerin unutulmaması ve çevre bilincinin toplumda yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.