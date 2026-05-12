Ormanda Caz & Piknik serisinin 5'incisi Anneler Günü'nde düzenlendi

İstanbul’un doğayla iç içe etkinlik alanı LifePark, bu yıl Ormanda Caz & Piknik serisinin 5. edisyonunda Anneler Günü’nü müzik ve doğayla buluşturdu. YüzdeYüz Müzik katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte tüm biletler tükendi ve gün boyunca yaklaşık 5 bin kişi LifePark’ta bir araya geldi. Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, farklı kuşakları aynı atmosferde buluşturan sıcak ve samimi bir deneyim sundu.

Etkinlik, Anneler Günü’nü merkezine alan yapısıyla farklı kuşakları aynı doğal alanda bir araya getirdi. Ağaçların gölgesine yayılan piknik düzeni, kuş sesleri ve cazın doğal ritmiyle birleşerek İstanbul’da nadir hissedilen bir “yavaş zaman” deneyimi yarattı. Mekânın orman dokusu ve açık hava kurgusu, etkinliğin yalnızca gerçekleştiği bir alan olmaktan çıkıp deneyimin kendisine dönüşmesini sağladı. Konser alanı ile piknik düzeni arasındaki akış ise sahne ve izleyici arasındaki sınırları yumuşatarak daha özgür ve katılımcı bir atmosfer oluşturdu.

Günün müzikal programı da bu doğal ritme uyumlu bir akışla ilerledi. Küba kökenli enerjisiyle Leyanner Chibas Duporte etkinliğe canlı bir başlangıç yaparken; Türk caz sahnesinin önemli isimlerinden Önder Focan, vokalist Cansu Nihal Akarsu ile birlikte sahnede güçlü ve zarif bir performans sundu. Ardından Kerem Görsev quartet’iyle caz standartlarını doğa içinde yeniden yorumladı. Finalde ise Elif Çağlar Quartet, modern cazın yumuşak ve çağdaş diliyle geceye zarif bir kapanış yaptı.

Katılımcılar günü yalnızca izleyen değil, aynı zamanda deneyimin bir parçası olarak yaşadı. Kimi kendi piknik düzenini kurarken, kimi alandaki yeme içme alanlarını tercih etti. Açık ve esnek yerleşim planı ailelerin çocuklarıyla rahat hareket etmesini sağlarken, etkinliğin patili dostlara açık olması da atmosferi daha kapsayıcı hale getirdi. 12 yaş altı çocukların ücretsiz katılım sağladığı etkinlik, gün boyunca doğa, müzik ve paylaşım etrafında buluşan binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Öğle saatlerinde başlayan Ormanda Caz & Piknik 5, gün boyu süren konserler ve doğayla iç içe atmosferiyle Anneler Günü’ne özel unutulmaz bir açık hava buluşmasına dönüştü. LifePark, bir kez daha İstanbul’da müzik ve doğayı bir araya getiren özel etkinliklerden birine ev sahipliği yaptı.