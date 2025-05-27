Ormanda kaybolan yavru karaca annesine kavuştu

Bartın’da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bakıma muhtaç halde bulunan yavru karaca, orman görevlilerin çalışmaları sonucu annesine kavuştu

Bartın’da ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Madürlüğü görevlileri taarfından koruma altına alındı. Gerekli bakım ve tedavisinin ardından yapılan değerlendirmede yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Gerekli bekım ve tedavinin ardından yavru karaca, annesi ile buluşturulmak üzere alındığı noktaya yeniden bırakıldı.



Fotokapan kuruldu

Yavru karacanın annesine kavuşup, kavuşamadığını espit etmek amacıyla yavru karacanın saklandığı alanın çevresine anlık görüntü sağlayan iki adet fotokapan kurularak takibe alındı.

Aynı günün akşam saatlerinde, fotokapanlara yansıyan görüntülerde anne karaca ile yavrusunun buluştuğu belirlendi.

Oldukça sevindirici olan bu görüntüler, yaban hayatındaki doğal sürecin başarılı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.