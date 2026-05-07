Ormanda öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cansız bedeninin parçaları bulundu!

Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra çıkarılıp yakıldığı, ardından parçalandığı ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin parçaları, Korkuteli Barajı'nda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan İlyas Umut Dalğar'ın ifadesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Korkuteli Barajı'nda arama yapıldı. Arama çalışmasında, barajın Dereköy Mahallesi kısmında Yapıcı'nın cansız bedenine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşıldı.

Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen parçaların, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 22 yaşlarındaki İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen gözaltına alınmıştı. Dalğar ilk ifadesinde, Kübra Yapıcı’yı açık olan bir marketin önünde bıraktığını söylemişti. Ancak, Dalğar’ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu tespit edilmişti. Ardından çelişkili ifadeler veren İlyas Umut Dalğar, Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğünü itiraf etmişti.

CANSIZ BEDENİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Dalğar ifadesinde, Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürülüp silahla vurularak öldürüldükten sonra cansız bedenin gömüldüğünü daha sonra çıkarılıp yakıldığını söylemişti.

Ardından Dağlar'ın Yapıcı'nın cansız bedenini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.