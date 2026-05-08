Ormanda öldürülüp yakılmıştı: Barajda bulunan cansız bedenin parçalarının Kübra Yapıcı'ya ait olduğu kesinleşti!

Antalya'da kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ile aileden alınan DNA örnekleri eşleşti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın ifadesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve polis ekiplerince dün Korkuteli Barajı'nda yürütülen aramalarda barajın Dereköy Mahallesi kısmında 30 yaşındaki Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşılarak örnek alındı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede örnekler ile Yapıcı'nın anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği, cansız bedene ait parçaların Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış, Dalğar'In ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Barajda dün yapılan arama çalışmasında Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. ​​​​​​​

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen failler tutuklanmıştı.