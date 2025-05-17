Ormanda tatil tesisi büyüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde yeni bir otel projesi için çalışma başlatıldı. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Bodrum Loft Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı ve Revizyonu projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

SİT ALANLARI HEDEFTE

Mevcut durumda 92 oda, 184 yatak kapasiteli 5 yıldızlı tesiste; bitişik parseldeki 2 bin 100 metrekarelik ek alan üzerine 12 oda, 20 yatak inşa edilecek. Bu alanın tahsisi ise şirkete Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonu tarafından onaylandı.

Tesis; 57 bin metrekarelik orman vasıflı Hazine arazisinde, ikinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit sınırında bulunuyor. 2012 yılında 49 yıllığına tahsis edilen alan üzerine kurulan Bodrum Loft, bugün 184 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel olarak hizmet veriyor. Şirket, kullanılmayan 20 yataklık hakkını 2 bin 100 metrekarelik alana taşıyacak. Tesis; restoranlar, yüzme havuzu, sauna, bar, otopark ve özel hizmet alanlarıyla geniş bir altyapıya sahip. ÇED süreci sonunda onay alınması durumunda, bu kapasite 104 odaya ve 204 yatağa çıkarılmış olacak.

SİT DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan bölgede birinci ve ikinci derece doğal sit alanlarının koruma statüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düşürüldü. Karar, geçen ay 8 Nisan’da onaylandı. Bölgedeki birinci derece doğal sit alanının bir kısmı “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, ikinci derece doğal sit alanı ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilanına ilişkin idari süreç ise henüz tamamlanmadı.